Чернов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.?
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.?
Отец: Чернов Владимир Николаевич
Мать: Чернова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Настя Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана