Чернов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.?

Отец: Чернов Владимир Николаевич

Мать: Чернова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Настя Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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