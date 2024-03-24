Гасанов Муртазали Гасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасанов Гасан Андаилович
Мать: Гасанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Мирза Муртазалиевич
Мать ребёнка: Гасанова Алиева Тагибат Алибахарчиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Расул Муртазалиевич
Мать ребёнка: Гасанова Алиева Тагибат Алибахарчиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно