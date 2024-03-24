Гасанов Муртазали Гасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанов Муртазали Гасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасанов Гасан Андаилович

Мать: Гасанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Мирза Муртазалиевич

Мать ребёнка: Гасанова Алиева Тагибат Алибахарчиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Расул Муртазалиевич

Мать ребёнка: Гасанова Алиева Тагибат Алибахарчиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасанова Алиева Тагибат Алибахарчиевна

Смерть
Неизвестно
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