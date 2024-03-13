Бездун Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важенина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корытова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.?
Дочь: Гиргиленко Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан