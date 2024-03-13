Бездун Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездун Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важенина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корытова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.04.?

Дочь: Гиргиленко Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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