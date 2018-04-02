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Недосейкин Юрий Васильевич

Место рождения

ст. Мерефа Харьковской области УССР

Дата рождения

11.04.1929

Дата смерти

02.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929

Отец: Недосейкин Василий Иванович

Мать: Недосейкина Лидия Дмитриевна

ст. Мерефа Харьковской области УССР
Военная служба
С 18.08.1947 по 02.05.1975
За выслугу 27 лет назначена пенсия. Звание майор.
Бракосочетание
04.07.1959

Жена: Недосейкина Клавдия Акимовна

г. Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
23.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недосейкина Клавдия Акимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.2018
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