Недосейкин Юрий Васильевич
Место рожденияст. Мерефа Харьковской области УССР
Дата рождения11.04.1929
Дата смерти02.04.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929
ст. Мерефа Харьковской области УССР
Военная служба
С 18.08.1947 по 02.05.1975
За выслугу 27 лет назначена пенсия. Звание майор.
Бракосочетание
04.07.1959
г. Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
23.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недосейкина Клавдия Акимовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.2018