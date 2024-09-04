Тарас Алексеев
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж
Дата рождения1756
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Павел Тарасов
Мать ребёнка: не указана