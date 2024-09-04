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Тарас Алексеев

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж

Дата рождения

1756

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Павел Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1821

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