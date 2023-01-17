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Вилявин Алексей Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.03.1890 ст.

Дата смерти

02.05.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1890 ст.

Отец: Вилявин Николай Михайлович

Мать: Вилявина Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин и девица Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-1 файл 5 номер 12
Смерть
02.05.1893 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-3 файл 7 номер 10
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