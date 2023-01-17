Вилявин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1890 ст.
Дата смерти02.05.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1890 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин и девица Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-1 файл 5 номер 12
Смерть
02.05.1893 ст.
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-3 файл 7 номер 10