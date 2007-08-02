Сапегин Максим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2007
Дочь: Сапегина Виктория Максимовна
Мать ребёнка: Крет Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крет Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапегин Илья
Мать ребёнка: Крестовских Елена Николаевна