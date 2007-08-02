Сапегин Максим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегин Максим Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.2007

Дочь: Сапегина Виктория Максимовна

Мать ребёнка: Крет Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крет Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапегин Илья

Мать ребёнка: Крестовских Елена Николаевна

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