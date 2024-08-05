Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
21.05.1833

Дочь: (Осокина) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1834

Дочь: (Осокина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Осокин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Осокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Осокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1843

Сын: Осокин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Осокина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Смерть
1885

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