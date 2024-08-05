Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1833
Дочь: (Осокина) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
05.10.1834
Дочь: (Осокина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Осокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
18.08.1843
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Осокина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Смерть
1885