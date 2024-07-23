Шарова (Кинякина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Кинякина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1898

Отец: Кинякин Иван Петрович

Мать: Кинякин Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Никита Степанович

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Шаров Иван Никитич

Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович

Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Байкова Анна Никитична

Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович

Рождение ребёнка
05.12.1928

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шаров Василий Никитич

Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1978

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