Шарова (Кинякина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1898
Отец: Кинякин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.11.1922
Сын: Шаров Иван Никитич
Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Байкова Анна Никитична
Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович
Рождение ребёнка
05.12.1928
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шаров Никита Степанович
Смерть
1978