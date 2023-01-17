Семенюк Демьян известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Демьян известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Семенюк Созонтий Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Роман Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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