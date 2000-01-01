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Фома Васильевич

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Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Василий

Мать: не указана

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1770

Сын: Нестор Фомич

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775

Сын: Емельян Фомич

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клим Фомич

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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