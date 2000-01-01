Фома Васильевич
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1744
Отец: Василий
Мать: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1770
Сын: Нестор Фомич
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775
Сын: Емельян Фомич
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клим Фомич
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайловна
Смерть
Неизвестно