Чернуха Вопрос
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернуха Евгения
Мать ребёнка: Савицкая Чернуха Клавдия Лукична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Владимир
Мать ребёнка: Савицкая Чернуха Клавдия Лукична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Смерть
Неизвестно