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Кузминский Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кузминский Павел Владимирович

Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Кузминская Анна Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Дочь: Кузминская Нина Владимировна

Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: протоиерей Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: Христорождественского Грязовецкого собора протоиерейская дочь девица Александра Павлова Суровцова и вольноопредел... Показать все
Работа или профессия
1890
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Протоиерей.
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Дочь: Кузминская Вера Владимировна

Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: означенной Кирилло-Рощенской церкви священник Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: протоиерейская жена Мария Васильева Суровцова и учитель Санкт-Петербургской Ла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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