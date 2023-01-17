Кузминский Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кузминский Павел Владимирович
Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна
Бракосочетание
Около 1888
Жена: Кузминская Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Дочь: Кузминская Нина Владимировна
Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна
Родители: протоиерей Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: Христорождественского Грязовецкого собора протоиерейская дочь девица Александра Павлова Суровцова и вольноопредел... Показать все
Работа или профессия
1890
Протоиерей.
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Дочь: Кузминская Вера Владимировна
Мать ребёнка: Кузминская Анна Павловна
Родители: означенной Кирилло-Рощенской церкви священник Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: протоиерейская жена Мария Васильева Суровцова и учитель Санкт-Петербургской Ла... Показать все
Смерть
Неизвестно