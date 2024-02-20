Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Мулдар Гарисович

Мать: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тулатов Джанмурза

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тулатов Бимболат

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канукова Гошеймахо

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Солтанкыз (Шахтина)

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Амзор

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close