Катков Эллиот Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатков Эллиот Евгеньевич

Катков Эллиот Евгеньевич

avatar

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

24.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Кусакина Анастасия Эллиотовна

Мать ребёнка: Каткова Любовь Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1984

Дочь: Алемайкина Мария Эллиотовна

Мать ребёнка: Каткова Любовь Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Любовь Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close