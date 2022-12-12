Катков Эллиот Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Кусакина Анастасия Эллиотовна
Мать ребёнка: Каткова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
09.01.1984
Дочь: Алемайкина Мария Эллиотовна
Мать ребёнка: Каткова Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно