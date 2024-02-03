Суворин ---- ----
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворина Екатерина ----
Мать ребёнка: Уткина Ирина ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворин Илья ----
Мать ребёнка: Уткина Ирина ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворина Елизавета ----
Мать ребёнка: Уткина Ирина ----
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Ирина ----