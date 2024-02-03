Суворин ---- ---- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворин ---- ----

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворина Екатерина ----

Мать ребёнка: Уткина Ирина ----

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворин Илья ----

Мать ребёнка: Уткина Ирина ----

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворина Елизавета ----

Мать ребёнка: Уткина Ирина ----

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Ирина ----

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