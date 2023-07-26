Нурмагомедов Руслан Ахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.2015
Дочь: Нурмагомедова Ясмина Руслановна
Мать ребёнка: Амирова Написат Шуайбовна
Рождение ребёнка
09.04.2018
Дочь: Нурмагомедова Самира Руслановна
Мать ребёнка: Амирова Написат Шуайбовна