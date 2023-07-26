Нурмагомедов Руслан Ахмедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмагомедов Руслан Ахмедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986

Отец: не указан

Мать: Нурмагомедова Патимат Амировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Написат Шуайбовна

Рождение ребёнка
09.08.2015

Дочь: Нурмагомедова Ясмина Руслановна

Мать ребёнка: Амирова Написат Шуайбовна

Рождение ребёнка
09.04.2018

Дочь: Нурмагомедова Самира Руслановна

Мать ребёнка: Амирова Написат Шуайбовна

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