Дроботов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроботов Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дроботова Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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