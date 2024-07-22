Головачев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смерти23.07.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручители: Иван Иванов, Иван Краснов, Епифан Крылов, Александр Шушлямин
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Иван Иванов, Иван Краснов, Епифан Крылов, Александр Шушлямин
Рождение ребёнка
11.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Головачева (Боровина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1886 ст.
Мать ребёнка: Головачева (Боровина) Евдокия Ивановна
Тойже станицы казакъ Григорій Ивановъ Боровинъ урядника Логина Козлова жена Евдокея Александрова.
Смерть
23.07.1887 ст.
От горячки (25 лет)