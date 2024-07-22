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Головачев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

23.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручители: Иван Иванов, Иван Краснов, Епифан Крылов, Александр Шушлямин
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Головачева (Боровина) Евдокия Ивановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Иван Иванов, Иван Краснов, Епифан Крылов, Александр Шушлямин
Рождение ребёнка
11.10.1883 ст.

Сын: Головачев Яков Иванович

Мать ребёнка: Головачева (Боровина) Евдокия Ивановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1886 ст.

Сын: Головачев Илья Иванович

Мать ребёнка: Головачева (Боровина) Евдокия Ивановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Тойже станицы казакъ Григорій Ивановъ Боровинъ урядника Логина Козлова жена Евдокея Александрова.
Смерть
23.07.1887 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
От горячки (25 лет)

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