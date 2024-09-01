Дудина Стефанида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина Стефанида Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Василей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Дудина) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дудин Агапид Васильевич

Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Дудина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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