Дудина Стефанида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Дудина) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Дудина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василей Дмитриевич