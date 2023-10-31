Дорохова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дорохов Семен Федотович

Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Дорохов Павел Федотович

Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Дорохов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Бурцева Зоя Федотовна

Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович

с.Андреевка Нижедевицкого района Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Федот Митрофанович

Смерть
12.04.1990
г.Чортков Тернопольская областьУкраинская ССР
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