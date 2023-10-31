Дорохова Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти12.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1919
Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Дорохов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Бурцева Зоя Федотовна
Отец ребёнка: Дорохов Федот Митрофанович
с.Андреевка Нижедевицкого района Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1990
г.Чортков Тернопольская областьУкраинская ССР