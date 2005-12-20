Красильников Андрей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Андрей Валентинович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

17.11.1963

Дата смерти

20.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
20.12.2005
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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