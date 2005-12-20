Красильников Андрей Валентинович
Место рождения
Дата рождения17.11.1963
Дата смерти20.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.12.2005