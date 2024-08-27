Волкотруб Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волкотруб Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкотруб) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкотруб) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волкотруб Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Сын: Волкотруб Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Сокол, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно