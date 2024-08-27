Волкотруб Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкотруб Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волкотруб Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкотруб) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкотруб) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волкотруб Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Волкотруб Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сокол, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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