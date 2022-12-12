Казанцев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти28.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Казанцев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1915 или 1920
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Арест
05.04.1941
Боголюбово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
По статье 58, п 10 УК РСФСР
Отбывание наказания
С 05.04.1941 по 05.04.1951
Свободненский исправительно трудовой лагерь (ИТЛ), Свободлаг, ГУЛАГ, город Свободный, Амурская область, Хабаровский край
Осуждение
23.06.1941
Осужден Облсуд СКО, приговор ИТЛ, 10 лет и поражением в правах на 5 лет после отбытия меры наказания
Смерть
28.03.1944
Больница «Орлы», Крестовского отдельного лагерного пункта, Свободненского исправительно-трудового лагеря НКВД
В 12 часов умер от пеллагры