Казанцев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Василий Михайлович

Казанцев Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1896

Дата смерти

28.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1998 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Казанцев Михаил

Мать: не указана

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1915 или 1920

Жена: Казанцева Анастасия Ефимовна

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Анастасия Ефимовна

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Арест
05.04.1941
Боголюбово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
По статье 58, п 10 УК РСФСР
Отбывание наказания
С 05.04.1941 по 05.04.1951
Свободненский исправительно трудовой лагерь (ИТЛ), Свободлаг, ГУЛАГ, город Свободный, Амурская область, Хабаровский край
Осуждение
23.06.1941
Осужден Облсуд СКО, приговор ИТЛ, 10 лет и поражением в правах на 5 лет после отбытия меры наказания
Смерть
28.03.1944
Больница «Орлы», Крестовского отдельного лагерного пункта, Свободненского исправительно-трудового лагеря НКВД
В 12 часов умер от пеллагры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close