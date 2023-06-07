Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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