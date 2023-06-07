Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно