Фалалеев Михаил (Мишка) Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Фалалеев Ларион (Ларка) Никитин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Фалалеев Степан (Стенка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1681
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1722