Фалалеев Михаил (Мишка) Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеев Михаил (Мишка) Ларионов

Место рождения

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Фалалеев Ларион (Ларка) Никитин

Мать: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бабинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Фалалеев Степан (Стенка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Фалалеев Тихон Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Бабинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

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