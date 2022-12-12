Беляев Владимир Максимович
Место рожденияд. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии
Дата рождения19.02.1911
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911
д. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1930
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
1943