Беляев Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Владимир Максимович

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Место рождения

д. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии

Дата рождения

19.02.1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911
д. Крутое, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1930
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
1943
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