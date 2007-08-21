Осипов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1929
Дата смерти21.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929
Отец: Осипов Дмитрий Васильевич
Мать: Мария
Концлагерь
С 1942 по 1944
Кераки, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулякова Мария Степановна
Смерть
21.08.2007