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Осипов Александр Дмитриевич

Место рождения

Падмозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

25.07.1929

Дата смерти

21.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929

Отец: Осипов Дмитрий Васильевич

Мать: Мария

Падмозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Концлагерь
С 1942 по 1944
Кераки, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулякова Мария Степановна

Смерть
21.08.2007

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