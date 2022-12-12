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Дикарёв Павел Тимофеевич

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Место рождения

с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)

Дата рождения

1902

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Енина Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикарёв Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикарёв Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикарёва Ульяна Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
Последнее место службы 22 гв. сд Воинское звание красноармеец Дата и место призыва Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н
Смерть
01.03.1943
Юхово, Локнянский муниципальный район, Псковская область
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