Дикарёв Павел Тимофеевич
Место рожденияс. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Дата рождения1902
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Енина Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикарёв Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Последнее место службы 22 гв. сд Воинское звание красноармеец Дата и место призыва Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н
Смерть
01.03.1943
Юхово, Локнянский муниципальный район, Псковская область