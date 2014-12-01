Филимонов Василий Иванович
Место рожденияSyasstroy, Leningrad Oblast Russia
Дата рождения13.01.1933
Дата смерти01.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
20.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Тамара
Рождение ребёнка
20.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.12.2014
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia