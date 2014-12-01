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Филимонов Василий Иванович

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Место рождения

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia

Дата рождения

13.01.1933

Дата смерти

01.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933

Отец: Филимонов Иван Фёдорович

Мать: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
20.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Тамара

Рождение ребёнка
20.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.12.2014
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
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