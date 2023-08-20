Микрюкова Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюкова Римма Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

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