Морозова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Архипович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1866

Муж: Морозов Василий Архипович

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно
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