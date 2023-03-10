Морозова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Архипович
Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1866
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно