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Меньшиков Андрей Григорьевич

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около ?.09.1860

Дата смерти

До 1931

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1860

Отец: Меньшиков Григорий Терентьевич

Мать: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Меньшиков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
25.10.1881

Сын: Меньшиков Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
16.10.1883 ст.

Сын: Меньшиков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Рождение ребёнка
22.08.1887

Сын: Меньшиков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
До 1894 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Сын: Меньшиков Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лягаева (Меньшикова) Елена

Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Смерть
До 1931

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