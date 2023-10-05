Меньшиков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1860
Дата смертиДо 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Меньшиков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
25.10.1881
Сын: Меньшиков Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
16.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Рождение ребёнка
22.08.1887
Сын: Меньшиков Павел Андреевич
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
До 1894 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.
Сын: Меньшиков Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лягаева (Меньшикова) Елена
Мать ребёнка: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна
Смерть
До 1931