Иванов Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 13
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: Иванова (Иванова) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Иванова Акилина Семеновна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Смерть
Неизвестно