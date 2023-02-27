(Рогозина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1881
Муж: Рогозин Максим
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Рогозин Александр
Отец ребёнка: Рогозин Максим
Рождение ребёнка
13.06.1893
Сын: Рогозин Тихон
Отец ребёнка: Рогозин Максим
Смерть
Неизвестно