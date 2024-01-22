Разваляева Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
27.02.1907 ст.
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Евдокии Иннокентьевны Ярлыковой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 1-72 18.
Восприемник
07.05.1909 ст.
У Николая Павловича Тихонова. Почему-то записана как "крестьянская жена". ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Восприемник
18.08.1909 ст.
У Гликерии Павловны Разваляевой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 36.
Смерть
Неизвестно