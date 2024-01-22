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Разваляева Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разваляев Иван Васильевич

Мать: Разваляева Екатерина Федоровна

Восприемник
27.02.1907 ст.
Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Евдокии Иннокентьевны Ярлыковой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 1-72 18.
Восприемник
07.05.1909 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Николая Павловича Тихонова. Почему-то записана как "крестьянская жена". ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 34.
Восприемник
18.08.1909 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Гликерии Павловны Разваляевой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.186 1-77 36.
Смерть
Неизвестно

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