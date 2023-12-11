Проценок Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Проценок Анна Петрова
Отец ребёнка: Проценок Петр Романов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Проценок Дария Петрова
Отец ребёнка: Проценок Петр Романов
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Проценок Петр Романов
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.
Отец ребёнка: Проценок Петр Романов
Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно