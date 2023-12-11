Проценок Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценок Анна Иванова

Проценок Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Проценок Анна Петрова

Отец ребёнка: Проценок Петр Романов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Проценок Дария Петрова

Отец ребёнка: Проценок Петр Романов

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Проценок Федов Петров

Отец ребёнка: Проценок Петр Романов

Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.

Сын: Проценок Макар Петров

Отец ребёнка: Проценок Петр Романов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Петр Романов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close