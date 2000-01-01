Живаев Андрей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1949
Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
28.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно