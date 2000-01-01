Живаев Андрей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаев Андрей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1949

Сын: Живаев Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
28.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Екатерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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