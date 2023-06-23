Соловьев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980
Рождение ребёнка
07.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Юлия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.2009
Дочь: Соловьева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Соловьева Юлия Александровна