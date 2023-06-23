Соловьев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980

Отец: Соловьев Михаил Павлович

Мать: Соловьева (Короткова) Ольга

Рождение ребёнка
07.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Юлия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.2009

Дочь: Соловьева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Соловьева Юлия Александровна

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