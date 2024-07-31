Усов Владимир Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Владимир Антонович

Место рождения

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Антон Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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