Семенова (Берендюкова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Берендюкова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берендюков Борис Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Олег Александрович

Рождение ребёнка
26.10.1992

Дочь: Семенова Александра Олеговна

Отец ребёнка: Семенов Олег Александрович

Рождение ребёнка
19.10.2002

Дочь: Семенова Софья Олеговна

Отец ребёнка: Семенов Олег Александрович

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