Семенова (Берендюкова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берендюков Борис Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1992
Дочь: Семенова Александра Олеговна
Отец ребёнка: Семенов Олег Александрович
Рождение ребёнка
19.10.2002
Дочь: Семенова Софья Олеговна
Отец ребёнка: Семенов Олег Александрович