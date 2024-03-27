Алынбик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлынбик

Алынбик

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметюнисов Ханметдин

Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Хатямова) Амирхана

Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Хатямова) Кавсяр

Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Хатямова) Заида

Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.