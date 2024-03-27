Алынбик
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Хатямова) Амирхана
Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Мухаметюнисов Абдулгаллям
Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Хатямова) Кавсяр
Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Хатямова) Заида
Отец ребёнка: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Смерть
Неизвестно