Клюйков Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюйков Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.1995
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