Васильева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Иван

Мать: Леонова Елизавета

Рождение ребёнка
16.06.1971

Дочь: Федорова Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Васильев Вячеслав Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Васильев Вячеслав Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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