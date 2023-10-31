Васильева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Иван
Мать: Леонова Елизавета
Рождение ребёнка
16.06.1971
Дочь: Федорова Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Васильев Вячеслав Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Васильев Вячеслав Яковлевич
Смерть
Неизвестно