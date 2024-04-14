Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Захаровна

Место рождения

Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Максимович

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Максимович

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Козьма Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Максимович

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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