Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Козьма Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Максимович
Смерть
Неизвестно