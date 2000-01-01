Филина Марина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смерти?.11.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Училась в Мариинском институте в Екатеринодаре.В ст .Атамановской была дача. Муж Шишкин Виктор Никифорович.Дети с фамилией Шишко!!!Николай.Анна (Нюра). Савва 7.08.1908.Раиса 7.10.1910-12.09.1983 . Ми... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1908
Отец ребёнка: Шишкин Виктор Никифорович
Ст Атамановская
Смерть
?.11.1945