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Филина Марина Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

?.11.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Училась в Мариинском институте в Екатеринодаре.В ст .Атамановской была дача. Муж Шишкин Виктор Никифорович.Дети с фамилией Шишко!!!Николай.Анна (Нюра). Савва 7.08.1908.Раиса 7.10.1910-12.09.1983 . Ми... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Шишко Савва Викторович

Отец ребёнка: Шишкин Виктор Никифорович

Ст Атамановская
Смерть
?.11.1945
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