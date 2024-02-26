Волженин Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
27.10.1913
Сын: Волженин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.10.1915
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: Дьячкова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Рождение ребёнка
02.05.1923
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Волженин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.10.1928
Сын: Волженин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Волженин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1937
Дочь: Васильева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина
Смерть
1948