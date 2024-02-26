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Волженин Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Мать: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1913

Сын: Волженин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.10.1915

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: Дьячкова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Мокин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Волженин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.10.1928

Сын: Волженин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Волженин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1937

Дочь: Васильева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Вера Ильина

Смерть
1948
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