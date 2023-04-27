Милославский Иван Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1681
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милославский Богдан Емельянович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Двинский воевода, стольник, наместник Сибирский
Рождение ребёнка
1656
Сын: Милославский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Милославская (Данилова) Дарья Прохоровна
Смерть
1681