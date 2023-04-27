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Милославский Иван Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1681

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милославский Богдан Емельянович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Двинский воевода, стольник, наместник Сибирский
Рождение ребёнка
1656

Сын: Милославский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Милославская (Данилова) Дарья Прохоровна

Смерть
1681

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