Латкин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1832
Дата смерти01.03.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1857
Место жительства
С 1857 по 1870
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1870 по 1904
Смерть
01.03.1904