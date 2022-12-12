Латкин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латкин Николай Васильевич

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Место рождения

Вавчуга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.11.1832

Дата смерти

01.03.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Вавчуга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
По 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1857 по 1870
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1870 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.03.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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