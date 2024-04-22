Телминов Лука Феофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелминов Лука Феофанов

Телминов Лука Феофанов

avatar

Место рождения

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

С 1695 по 1700 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1695 по 1700 ст.

Отец: Телминов Феофан Григорьев

Мать: Телминова Феодосия Савельева

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына Тел... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Тельминов Василий Лукин

Мать ребёнка: не указана

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Тельминов Фаддей Лукин

Мать ребёнка: не указана

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Место жительства
1748 ст.
Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close