Телминов Лука Феофанов
Место рождения
Дата рожденияС 1695 по 1700 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1695 по 1700 ст.
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына Тел... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Место жительства
1748 ст.
Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Выбыл в Куртамышскую слободу в 1748 году Лука Телминов 44 лет, подушный оклад (ПО далее) 70 коп. У него дети Василей 29 лет, ПО 70 коп. Фадей 24 лет, ПО 70 коп Состояло на них провианта (оброчного) 2 ... Показать все
Смерть
Неизвестно